Espanjan maastopalo uhkaa levitä: Tulipätsin alta evakuoitu yli 130 ihmistä

Portboun alueella riehuvan palon alta evakuoitiin pelastusviranomaisten mukaan lauantain vastaisen yön aikana yli 130 ihmistä. Tulipaloa on sammuttamassa pelastajia niin Espanjasta kuin Ranskastakin.

Katalonian aluehallituksen lauantaiaamuisen lausunnon mukaan maastopalo on yhä aktiivinen. Viranomaisten ensisijainen tavoite on estää palon leviäminen läheiseen Llancan kuntaan, joka on suosittu turistikohde.