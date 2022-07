Vuoden suurin maastopalo levisi alle vuorokaudessa laajalle alueelle Kaliforniassa – useille alueille evakuointimääräys

Paloa on sammuttamassa yli 500 pelastajaa. Lisäksi sitä yritetään sammuttaa vettä pudottavien helikoptereiden avulla. Oak Fire -nimellä kulkeva palo on yhdysvaltalaisen Los Angeles Times -lehden (LA Times) mukaan tämän vuoden suurin maastopalo Kaliforniassa.

Lehti kirjoittaa, että palo on tuhonnut kymmenen rakennelmaa ja uhkaa 2 000:tta. Osalle lähialueita on annettua pakollinen evakuointimääräys. Yli 6 000 ihmistä on evakuoitu.