Espanjalaisnäyttelijä Verónica Echegui, 42, on kuollut

Espanjalaistähti on kuollut.
Espanjalainen näyttelijä Verónica Echegui on kuollut 42-vuotiaana syöpään. Suru-uutisesta kertovat useat mediat.
Espanjalaisen El País -lehden mukaan vain näyttelijän läheiset tiesivät hänen sairaudestaan ja hän halusi salata sen loppuun asti. Echegui kuoli sunnuntaina 24. elokuuta.
Muun muassa näyttelijä Antonio Banderas ja Espanjan pääministeri Pedro Sánchez esittivät suruvalittelunsa Echeguin poismenosta.
Echegui näytteli muun muassa Apple TV:n sarjassa Love You to Death, sekä Netflixin sarjassa Intimacy. Hänet nähtiin myös elokuvissa I Am Juani, sekä The Offering.