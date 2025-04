Esko Eerikäinen vitsaili punaisella matolla: "Olen Leonardo DiCaprio, aina ehdolla ja ikinä ei tule mitään palkintoa"

Esko Eerikäinen juontaa Radio Novalla.

Radiogaalaa juhlistetaan tänään perjantaina Helsingin Messukeskuksessa. Illan aikana jaetaan ammattilaistuomariston RadioAwards-palkinnot sekä palkitaan yleisöäänestyksen voittajat.

Gaalaan saapunut radiojuontaja Esko Eerikäinen on ehdolla vuoden radiojuontajaksi sekä Eerikäisen ja Suvi Hartlinin luotsaama Novan iltapäivä on ehdolla vuoden radio-ohjelmaksi. Yleisö äänestää molempien kategorian voittajat.

− Olen Radiogaalan Leonardo DiCaprio, aina ehdolla ja ikinä ei tule mitään palkintoa, Eerikäinen sanoi.

Eerikäinen on ottanut aikaisempina vuosina raskaasti, kun hän on jäänyt palkinnoitta. Yllä olevalla videolla hän kertoo, että tänä vuonna hän ottaa rennommin ja mitä hän on tehnyt sen eteen. Sen lisäksi hän kertoo palautteesta, jota hän saa kuuntelijoilta.