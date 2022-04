Esko Eerikäinen tatuoi mustan ristin kasvoihinsa – tältä se näyttää

Radiojuontaja Esko Eerikäinen on ottanut kaksi uutta tatuointia, joita hän esittelee sosiaalisessa mediassa. Eerikäisen ihoa koristaa nykyään tatuointi hänestä ja Victoria-tyttärestä, joka on tehty valokuvan pohjalta. Tatuoinnissa on vain ääriviivat.