Erikoishaastattelu: Lapsensa murhannut Heikki ihmettelee 15 vuoden vankeuden jälkeenkin miksei hänen uhkauksiaan uskottu – "Kun ihminen puhuu tappamisesta, siihen pitää reagoida"

Puheita ei uskottu

Pahin mahdollinen kosto

– Mietin miten voin kostaa hänelle kaikista pahimmalla mahdollisella tavalla. Koin, että jos tapan hänet, hän pääsee pälkähästä. Vankilapsykiatrikin sanoi minulle, että pahin tapa kostaa on surmata lapset. Eihän nämä terveen ihmisen ajatuksia ole, mutta tällä tavalla ajattelin.

Vakava henkilökohtainen kriisi

"Joku pääsee hengestään"

Lapset jäivät asumaan äidin luo. He kävivät vain harvoin isänsä luona.

Aseista kysyttiin

Perheneuvottelukeskuksessa suhtauduttiin uhkaukseen vakavimmin. Siellä kysyttiin, kuinka vakavissaan mies on ja onko hänellä aseita. Heikillä oli.

Itsemurhakin kävi mielessä

Huijasi äidin ulos

Isä murhasi 3- ja 5-vuotiaat lapsensa pienoiskiväärillä, kun he nukkuivat. Kaikki tapahtui nopeasti.

Meni ajelun jälkeen ilmiantamaan itsensä

Heikki ei ole nähnyt kertaakaan painajaista teostaan. Hän on kuitenkin miettinyt paljon tapahtumaketjua, mikä johti hänen rikokseensa.

Äiti olisi voinut pysäyttää pojan

– Minulla on kielteisiä kokemuksia uusperheistä. Isäpuoli käytti paljon viinaa ja oli väkivaltainen. Myöhemmin tulimme paremmin toimeen.

Elelee omissa oloissaan

Heikin äiti on nyt jo kuollut. Sisarukset pitivät yhteyttä Heikkiin, mutta eivät puhuneet juurikaan veljensä rikoksesta.

Vankilasta vapautumisensa jälkeen Heikki on elänyt hiljaiseloa. Hän palasi asumaan samalle paikkakunnalle, missä rikokset tapahtuivat, mutta hän ei liiku juuri missään.

– En pelkää eivätkä ihmiset ole sanoneet minulle mitään, mutta on silti epämukavaa liikkua, kun ihmiset tunnistavat minut.

Kosto ei toiminut

Heikki on vuosien varrella ollut pari kertaa puheyhteydessä ex-avopuolisonsa kanssa. Vankilasta Heikki soitti naiselle pari kertaa. Ensimmäinen puhelu oli pelkkää itkemistä. Toinen puhelu oli hieman pitempi.

Lapset mielessä

Edelleen ero on miehen mielessä. Lasten murhaaminen ei helpottanut yhtään tuskaa ja katkeruutta, vaikka Heikki kuvitteli etukäteen niin.

Lapset ovat nykyään Heikin mielessä aiempaa useammin. He olisivat nyt jo aikuisia, jos olisivat saaneet elää.

– Lasten kaipuu on nykyään aika kova. Tytär etenkin tulee usein uniini ja muistan hyviä hetkiä. Mietin välillä, millaisia heistä olisi tullut ja mitä he tekisivät nykyään.

Haudalla käynti oli vaikeaa

Tuon kerran jälkeen Heikki on käynyt vain yhdesti haudalla, tuolloin yksin.

"Joku vinksahti päässäni"

Heikki on ihmetellyt jälkikäteen sitä, miten hän kykeni murhaamaan lapsensa.

Heikille on tehty mielentilatutkimus ja vaarallisuusarvio. Hänet todettiin rikoksentekohetkellä syyntakeiseksi.

Vangit kiusasivat isänpäiväkorteista

Heikki alkoi tapailla naisia jo vankeusaikanaan. Nyt hän on jo jonkin aikaa tapaillut erästä naista.

Nainen tietää Heikin rikoksesta, kuten ovat tienneet aiemmatkin, ketä hän on tavannut.

– Osa on säikähtänyt asiasta kuultuaan ja he ovat kääntyneet heti kannoillaan. Mutta osa naisista on pystynyt elämään tämän kanssa.