Erikoiset viestit kaivonkansissa hämmentävät Helsingissä: "Tällä paikalla odotti nainen juuri kun punainen pakettiauto ajoi ohi"

Näiden vähän erikoisempien kaivonkansien taustalla on Suomessa asuva saksalainen taitelija Denise Ziegler . Taiteilija loi Epigrammeja Helsingin kaupungin jalankulkijoille -teoksen vuonna 1999. Monille yhdentoista vuoden takaiset teokset eivät kuitenkaan ole tuttuja. Käy yllä olevan videon kautta virtuaalimatkalla bongaamassa kaikki kahdeksan runoa.

Valurautaisiin katukaivon kansiin tehty teoksessa on ohikulkijalle omistettu, lyhyt epigrammimuotoinen runo tai viesti.

– Tällä paikalla odotti nainen juuri kun punainen pakettiauto ajoi ohi, on kaiverrettuna Pohjoisesplanadin ja Mikonkadun risteyksessä sijaitsevaan kaivonkanteen.

Taiteilijan mukaan lyhyet viestit käsittelevät ohikulkijan tilannetta ja sijoituspaikkaa, ja niiden ideana on vahvistaa jalankulkijan asemaa olennaisena ja yksilöllisenä osana kaupunkiympäristöä.

Denise Ziegler on Sveitsissä syntynyt taiteilija, joka on asunut Suomessa vuodesta 1990. Hänen teoksiaan on ollut esillä mm. Helsingin kaupungin taidemuseossa ja Kiasmassa.