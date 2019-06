Kittilän historialliseen kuntakriisiin saataneen tänään selkoa – Lapin käräjäoikeus ratkaisee, syyllistyivätkö päättäjät rikoksiin junaillessaan kunnanjohtajalle potkut

Useiksi eri käräjäkäsittelyiksi päätyneen eripuran keskiössä on kunnan elinkeinoelämän lippulaiva Levi Ski Resort ja kunnanjohtajan laittomat potkut.

Syyttäjän mukaan Kittilän kuntapolitiikan kiemuroissa on kyse rakenteellisesta korruptiosta.

Syyttäjän mukaan silloinen kunnanhallitus päätti peruuttaa tutkintapyynnön ja lopulta syytetyt erottivat kunnanjohtajan vuonna 2014. Korkein hallinto-oikeus on todennut erottamisen laittomaksi.

Yksityishenkilön suosiminen yleisen edun kustannuksella on syyttäjän mukaan merkki rakenteellisesta korruptiosta.

Siitä kertoo syyttäjän myös mukaan se, että päätöksiä on tehty liian vähäisillä tiedoilla, prosessi on ollut lainvastainen ja tosiasiallinen ratkaisu asioista on tehty jo toisaalla ennen varsinaista päätöksentekoa.