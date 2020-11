Eräopas Riina muistelee taianomaista hetkeä: Mamma-karhu imetti Perunaa, Sipulia ja Rusinaa

Ruhtinansalmella sijaitsevalla Martinselkosen Eräkeskuksella on pitkät perinteet karhujen ruokinnasta, jo 25 vuotta.

Heillä on ruokintapaikan lähettyvillä kopit, joista asiakkaat voivat ihailla karhujen toimintaa.

Ruokintapaikalla vierailevat karhut ovat tulleet henkilökunnalle tutuiksi vuosien varrella. He ovat antaneet tutuille karhuille myös nimet.

– Muutama karhu on käynyt siinä ihan alkuvuosista lähtien.

Ruokintapaikalla käy monia emokarhuja poikasten kanssa. Paikka on karhuille merkittävä, sillä ne ovat kokeneet siinä monia elämän suuria vaiheita.

– Moni pentu on saanut alkunsa tällä ruokintapaikalla. Äiti tuo tänne pentunsa syömään ja sitten, kun pennut ovat aikuisia, niin ne tuovat taas omat pentunsa tänne, kertoo Milton-Määttä.

Harvinainen näky

Luottamus on mahdollistanut monia unohtumattomia kokemuksia, joita karhut ovat tarjonneet ruokintapaikalla.

Yksi tällaisista on nähdä karhuemon imettävän poikasiaan. Milton-Määtän mukaan on harvinaista nähdä karhuemon imettävän, mutta luottamuksen kautta se on mahdollista.