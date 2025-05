Epäonni vainoaa brittimiljardöörin luksusvenettä – nyt kuoli nosto-operaatioon osallistunut sukeltaja

Työt Sisilian pohjoisrannikolla uponneen superjahdin nostamiseksi on keskeytetty operaatioon osallistuneen sukeltajan kuoleman takia.

Brittiläisen teknologiamiljonäärin Mike Lynchin Bayesianiksi nimetty luksusjahti vajosi merenpohjaan elokuussa.

Onnettomuudessa kuoli seitsemän ihmistä. Heidän joukossaan oli Lynch – joka oli vähän aiemmin vapautettu petossyytteistä Yhdysvalloissa – sekä hänen tyttärensä Hannah.

Vene upposi vain muutaman minuutin sisällä aamuöisen myrskyn alkamisesta jahdin ollessa ankkuroituna yöksi.

Italian pelastuslaitos etsi elokuussa Bayesianin turmassa hukkuneita Sisiliassa. Laivan nimi viittaa todennäköisyysteoriaan ja tilastotieteeseen liittyvään käsitteeseen, joka on nimetty englantilaisen matemaatikon Thomas Bayesin mukaan.

Sukeltajan kuoleman syy vielä epäselvä

Nyt myös nosto-operaatiota on koetellut epäonni, kun hankkeeseen osallistunut sukeltaja kuoli.

Onnettomuus tapahtui eilen perjantaina sukeltajan ollessa veden alla Porticellossa, paikallinen poliisi kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Sukeltajan tarkkaa kuolinsyytä ei poliisin mukaan vielä tiedetä.

Italialaiset uutistoimistot kertovat sukeltajan olleen 39-vuotias Alankomaiden kansalainen, joka työskenteli hollantilaiselle Hebo Maritiemservice -nimiselle pelastusyritykselle.

AGI-uutistoimisto kertoi, että mies sai osuman metallinpalasta, kun sukeltajat leikkasivat runkopuomia Bayesianin hylystä.

Yritys nostaa jahti merenpohjasta Italian syyttäjien vaatimuksesta on määrä toteuttaa myöhemmin tässä kuussa. Operaation avulla pyritään selvittämään se, miten uppoamattomaksi oletettu alus katosi mereen.

Toistaiseksi on vielä epäselvää, kuinka kauan tänään lauantaina ilmoitettu väliaikainen keskeytys kestää.

