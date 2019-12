Epäily virkamiehen valehtelusta eduskunnalle on ainutlaatuinen – oikeuskanslerille tehty kanteluita poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisesta

Asiakirja vuosi lehdistölle

Yle ja Helsingin Sanomat uutisoivat viime viikolla, että niiden näkemän Kolehmaisen allekirjoittaman asiakirjan mukaan tavoitteena on ollut järjestää palautuslento Suomeen viime viikolla. Kolehmaiselta kysyttiin, ollaanko Pohjois-Syyrian al-Holin leirillä olevia suomalaisia auttamassa poliisin tietojen mukaan Suomeen.

Valiokunnan sisällä on STT:n tietojen mukaan erilaisia näkemyksiä Kolehmaisen toiminnasta. Niiden mukaan Kolehmainen olisi joko valehdellut tai sitten vastannut parhaansa mukaan vaikeassa paikassa yllättäen tulleisiin kysymyksiin.

Kertoi ymmärtäneensä kysymyksen eri tavalla

Hän kiisti valehdelleensa ja kertoi Helsingin Sanomille ymmärtäneensä, että häneltä kysyttiin, onko poliisi lähdössä hakemaan ihmisiä Syyriasta, vaikka poliisilla ei sellaista toimivaltaa ole. Kolehmainen on myös viitannut siihen, että poliisilla on oma suunnitelma, joka on kuitenkin salassapidettävä ja jota ei voi valiokuntakuulemisessa käydä läpi.