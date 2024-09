Entistä urheilutähteä ei ole tunnistaa – on kuihtunut 60 kiloa

Bautistaa, 55, ei ole kuitenkaan enää tunnistaa samaksi henkilöksi. Hollywoodissa uraa nykyisin luova yhdysvaltalainen on pudottanut painonsa tuoreeseen näyttelijän rooliinsa The Killer's Gamessa 240 paunaan eli noin 110 kiloon.

– Minusta on tullut supertrimmattu. Olen kevyimmässä kunnossani sen jälkeen kun olen ollut 19-vuotias, Bautista sanoi.

– Vain puolitoista vuotta sitten Knock At The Cabinin aikaan painoni nousi 315 paunaan (noin 140 kiloon) ja siitä painajainen alkoi. Painon pudottaminen on ollut todellinen haaste.