Entinen kapinallinen Gustavo Petro aloitti Kolumbian presidenttinä

Kolumbian uusi presidentti on muun muassa arvostellut Yhdysvaltoja epäonnistuneesta huumepolitiikasta. Petron mielestä on aika tehdä huumeiden vastaiseen taisteluun uusi kansainvälinen sopimus, joka tunnustaa, että huumesodassa on tähän asti epäonnistuttu.