Ensitreffit alttarilla -aviopari kohtaa vastoinkäymisen: "Vaikeuksia tässä tunnepuolella"

Ensitreffit alttarilla -ohjelman parit ovat tutustuneet toisiinsa ja yhteiseen elämään jo muutaman viikon ajan, ja ohjelman seitsemännessä jaksossa he viettävät ensimmäisen yhteisen juhannuksensa.

Assi ja Otto päätyvät viettämään juhannusta kahdestaan kylpylälomalle. Yhteisen loman aikana esiin nousevat myös huolet koskien kaksikon avioliittoa. Otto kertoo jaksossa, että yhteinen tekeminen ja oleminen Assin kanssa on ollut mukavaa, mutta heidän tunteissaan toisiaan kohtaan on eroja.

– Ja miten se on vaikuttanut, niin ehkä sillä tavalla, että sitä läheisyyttä on vähemmän. On tiedostettu, että otetaan rennosti, eikä painosteta kumpaakaan siinä asiassa, Otto miettii.