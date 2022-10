Ensitreffit alttarilla -sulhanen esiintyy jaksossa ilman sormustaan – pari mietteliäänä tilanteestaan: "Tavallaan nämä fiilikseni ovat oikeat"

Muiden tapaaminen herättää Assissa ja Otossa haikeita tunteita. Heidän suhteensa on tuntunut jo tovin olevan loppusuoralla, sillä Otolla ei ole kertomansa mukaan herännyt romanttisia tunteita Assia kohtaan.

– Tällä hetkellä on sellainen olo, että pystyn olemaan tämän tilanteen yläpuolella ja kun se keskustelu on käyty, niin tavallaan se tilanne on selkeä molemmille, kertoo puolestaan Assi.