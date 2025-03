Ensimmäinen sponsori jätti skandaalissa ryvettyneen Norjan

Norjan mäkihyppymaajoukkueen yhteistyökumppanina toiminut lakiyritys Help on lopettanut yhteistyönsä Norjan kanssa välittömästi.

Syy yhteistyökumppanuuden päättämiseen on Norjan mäkimaajoukkueen vilpillinen toiminta juuri päättyneissä Trondheimin MM-kisoissa. Norja jäi viikonloppuna kiinni mäkihyppypukujen manipuloinnista.

– On surullista, että Norjan mäkihyppy on muutamassa päivässä tuhonnut sen luottamuksen, jonka se on onnistunut luomaan. Olemme informoineet mäkimaajoukkuetta ja Norjan hiihtoliittoa, että vetäydymme sponsorisopimuksestamme välittömästi ja logomme on poistettava urheilijoiden asuista, Helpin viestintäjohtaja Dag Are Börresen viestii NRK:lle.

– On sanomattakin selvää, ettei meidän logomme sovi huijaavan joukkueen asuihin.

Norjan Johann Andre Forfang ja Marius Lindvik hylättiin lauantain suurmäen kilpailussa sääntöjenvastaisten hyppypukujen takia. Norjan mäkimaajoukkueen urheilujohtaja Jan-Erik Aalbu myönsi sunnuntaina Norjan huijanneen tarkoituksella.