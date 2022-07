Englanti kylvetti Ruotsia EM-välierässä

Ruotsi lähti otteluun todella vahvasti ja osui kertaalleen ylärimaankin, mutta Beth Mead vei Englannin 1–0-taukojohtoon 34. minuutilla. Maali oli Meadille turnauksen kuudes. Hän on kisojen maalikärki ja sivuaa naisten EM-lopputurnausennätystä. Saksan Inka Grings teki kuusi maalia Suomessa vuonna 2009 pelatuissa kisoissa. Meadin tahti kisoissa on muutenkin ollut hurjaa: maalisyöttöjä hänellä on viisi.