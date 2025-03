Emma etsii rakkautta Love Island -ohjelmassa – sanoo suorat sanat nykypäivän deittailusta

Emma nähdään Love Island Suomi -ohjelmassa, joka alkaa Maikkarilla 14. huhtikuuta.

Tamperelainen Emma, 22, etsii rakkautta Love Island Suomi -ohjelmassa. Emma etsii kumppania, joka on tummapiirteinen ja sporttinen mies romanttisella ja hurmaavalla luonteella.

Emma muistelee lämmöllä viime syksyn Love Island -kuvauksia Espanjassa.

– Se oli hyvä kokemus. Siellä tapahtui paljon, oli paljon eri tunteita ja sain sekä opin paljon, Emma sanoo.

Emmalla on ennen Love Island -kokemusta yksi vakavampi suhde takana, joka kesti kolme vuoden ajan. Emma etsii kumppania, joka on tummapiirteinen ja sporttinen mies romanttisella ja hurmaavalla luonteella.

Deittailu tänä päivänä ei kuitenkaan ole helppoa.

– Uskon enemmän livekohtaamisiin, ja olen joskus käyttänyt deittiappeja. Nykypäivänä deittailu herättää ajatuksia, enkä tykkää, miten se on muuttunut.

Emma kuvailee nykypäivän deittailua pinnalliseksi.

– Minusta tuntuu, että nykypäivänä ei enää etsitä rakkautta tai kumppanuutta. Minusta tuntuu, että nykyään etsitään joku vähän keulakuva – eli on joku, mutta ei sitten kuitenkaan pidemmältä kaavalta. Sekin on ihan ok ja kaikilla on omat jutut, mutta itse toivoisin elämän kestävää.

Yllä olevalla videolla Emma kuvailee unelminensa miestä.