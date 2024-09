Emanuelaa kutsutaan "seksikkääksi erotuomariksi" – mitta täyttyi kyseenalaisen huomion keskellä

Naisten Mestarien liigaa jo tuomaroinut Rusta, 30, on ponnistellut saadakseen omalta osaltaan muovattua Albanian jalkapalloa tasa-arvoisempaan suuntaan. Naiset ovat olleet maan futiksessa sivulla – ensimmäinen virallinen naisten turnaus pelattiin vasta vuonna 2007 ja naisten maajoukkue on ollut pystyssä vasta vuodesta 2011.

– Sinun on taisteltava kovaa tullaksesi hyväksytyksi. Meidän täytyy rikkoa lasikatto, Rusta on sanonut uutistoimisto AFP:lle.

Rusta ei ole ollut tyytyväinen siihen, millaisella kulmalla häntä on nostettu esiin maansa tiedotusvälineissä. Hänen on otsikoitu olevan "seksikäs erotuomari, joka kuumentaa tunnelmaa".

Rusta on Marcan mukaan sulkenut Instagram-tilinsäkin saamiensa seksististen viestien vuoksi. Hän on painottanut, että tuomaroiminen ei ole sukupuoli-, vaan pätevyyskysymys.

– Jotta voit tehdä hyviä päätöksiä, sinun on tunnettava pelisäännöt täydellisesti, mutta sinun on myös oltava erinomaisessa fyysisessä kunnossa ja sinulla on oltava hyvä keskittymiskyky.