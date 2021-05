Elon Musk tviittasi yhden sanan ja bitcoinin kurssi ajautui rajuun laskuun – viestin tulkittiin voivan kertoa Teslan myyntiaikeista

Hurja nousu aiemmin

Maanantaiaamuna hinta on ollut noin 43 700 dollaria. Vuorokaudessa laskua on tullut 9,4 prosenttia ja viikossa jo 26,2 prosenttia Coinmarketcap-sivuston hintatietojen mukaan. Hinta on nyt alimmillaan sitten helmikuun, jolloin Teslan suuresta bitcoin-ostosta kerrottiin.