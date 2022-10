Elon Musk jakeli potkuja Twitterin johtoportaalle – näin valtavat miljoonakorvaukset ex-johtajat saavat

Peruuttelu ei kuitenkaan onnistunut, ja nyt yrityskaupat on viimein saatu maaliin. Elon Musk on nyt Twitterin omistaja.

Musk on usein parjannut Twitterin menettelytapojen johtaja (policy chief) Vijaya Gaddea , joka sai myös potkut. New York Timesin mukaan Twitterin johtava asianajaja Sean Edgett sai niin ikään myös kenkää, ja myös hänet turvahenkilöstö saatteli ulos. Insider kertoo, että asiakaspalvelujohtaja Sarah Personette sai hänkin potkut.

Vahva veikkaus Twitterin seuraavaksi toimitusjohtajaksi on yrittäjä Jason Calacanis, joka Muskin läheisenä ystävänä on keskustellut jo Twitterin johdosta. The Verge kertoo, että Calacanis on sanonut Muskille suoraan, että Twitterin toimarin asema on hänen unelmaduuninsa.