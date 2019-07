EKP valmis aloittamaan uuden elvytysohjelman – korkoja saatetaan laskea jo syyskuussa

OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että EKP todennäköisesti keventää politiikkaansa jo syyskuussa, ellei mitään yllättävää tapahdu. Pieni koron lasku on hänen mukaansa helpoimmin toteutettavissa.

– On mahdollista, että talletuskorkoa lasketaan. Se on kuitenkin se vaikuttava korko tällä hetkellä, ja se on olennaisin korko. Näillä muilla koroilla ei nykytilanteessa ole paljon merkitystä, Heiskanen sanoo.