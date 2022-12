Ei herkille! Maajoukkuevahti loukkaantui kammottavalla tavalla – "Ajatuksemme ovat hänen luona"

Gordon törmäsi jouluaattona pelatussa ottelussa Dundee Unitedin Steven Fletcheriin. Hän jäi tilanteen jälkeen makaamaan tuskaisena nurmelle ja vietiin lopulta paareilla pois toinen jalka tiukasti tuettuna. Gordon on ollut seuran mukaan leikkauksessa.

– Ajatuksemme ovat hänen ja hänen perheensä luona. Olen tuntenut Cragin todella pitkään ja hän on taistelija. Hänellä on ollut aiemminkin ongelmia loukkaantumisien kanssa ja hän on tullut takaisin entistä vahvempana. En epäile hetkeäkään, että hän ei tekisi nyt samoin, päävalmentaja Robbie Neilson sanoi Heartsin kotisivuilla.