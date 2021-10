Eero Heinäluoma Puolan ja EU:n perustuslakiväännöstä: "Aika pidättää Puolalta EU-varat"

Morawiecki sanoi muun muassa, että perustuslaki on Puolassa korkeimmassa asemassa, eikä Puola suostu olemaan peloteltavana.

– On aika aktivoida oikeusvaltiomekanismi ja pidättää Puolalta EU-varojen saaminen. Oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien halventaminen ovat saaneet jatkua jo liian kauan.

Puolan perustuslakituomioistuin linjasi toissa viikolla, että osa EU:n perussopimusten artikloista on Puolan perustuslain vastaisia. Linjausta on kritisoitu laajasti, koska ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-oikeus on kansallisen oikeuden yläpuolella.