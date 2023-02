Eeli Tolvaselta näyttävä ratkaisu – näin Seattle hehkutti suomalaishyökkääjäänsä: "Laittaa sinut maksamaan"

Suomalaishyökkääjä on ollut mainiossa iskussa uudessa joukkueessaan. Maali oli jo kauden yhdeksäs Krakenin riveissä. Nashvillessa pelatut 13 ottelua kerryttivät alkukaudella vain kaksi maalia.

Kaikkiaan Tolvanen on tehnyt uudessa joukkueessaan tehopisteet 9+3=12, kun otteluita on tilillä 19 kappaletta.

Seattle on hyvissä asemissa läntisessä konferenssissa, kun pisteet oikeuttavat neljänteen sijaan. Itäisellä puolella Philadelphialla on vaikempaa, joukkue on vasta sijalla 13.