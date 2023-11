Eduskuntatalon portaat täyttyivät pehmoleluista – nalleprotestissa vaaditaan oikeutta Gazan lapsille

Helsingin poliisin arvion mukaan sunnuntain protestissa oli paikalla noin 200 ihmistä. Protestiin osallistuivat muun muassa Anna Nadasi ja Leea Nevala . He kertoivat STT:lle tulleensa paikalle etenkin palestiinalaisten lasten tilanteen vuoksi.

– Tuntui, että on korkea aika tulla. En ole aiemmin käynyt näissä mielenosoituksissa, vaikka olen halunnut. Erityisesti lasten tilanne on surettanut paljon, Leea Nevala sanoi.

"On ollut voimaton olo"

– On ollut aika voimaton olo, kun seuraa uutisia ja sitä, miten vuosikymmeniä jatkunut tilanne on eskaloitunut niin, että tuhansia lapsia on kuollut.