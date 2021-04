Eduskunta jää taakse, mutta nikkarointi pysyy – pyöreitä täyttävä Juha Sipilä tulevaisuudesta: "Jos vaimolta kysyy, niin pitemmät työtuntini alkavat olla täynnä"

Asioita ei pidä henkilöidä

Sipilä kehuu politiikassa toimivien sitoutumista, jonka taustalla on arvojen korostuminen. Jo ennakkoon hän varautui siihen, että politiikassa asiat etenevät hitaammin kuin yritysmaailmassa. Hän sanoo oppineensa sen, että tietynlainen kankeus ja hitaus on politiikassa hyväkin asia.

– Näin politiikasta ei tule liian poukkoilevaa. On ymmärrettävää, että varsinkin isoille uudistuksille tulee saada isojen kansanjoukkojen tuki ja hyväksyntä.

– Politiikassa asioista saa ja pitää olla eri näkemyksiä, ja asioista pitää pystyä sanomaan voimakkaastikin. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, ettei tässä mennä henkilöön. Sen sijaan pitäisi keskittyä siihen, miten eri puolueet ja ryhmät ratkaisisivat erilaisia ongelmia. Tällaista keskustelua meillä on liian vähän.

Jatkosuunnitelmat auki

Sipilä muutti etelästä takaisin Kempeleeseen viime syksynä. Omakotitalossa on ollut remontoitavaa. Lisäksi viime talvena hän rakensi kodikkaan pilkkikopin, ja äskettäin on valmistunut keittiön pöytä pojalle ja miniälle sekä leluja lapsenlapsille. Sipilä on harrastanut muutenkin nikkarointia läpi vuosien.