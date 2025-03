Eduskunnan tehokuuraus jatkuu: Tämä on vatsatautiepidemian tilanne nyt

Eduskunnan virkakuntaa koskeva etätyömääräys päättyy viikonloppuna, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio.

Määräys annettiin keskiviikkona eduskunnassa ilmenneen vatsatautiepidemian vuoksi. Virkakuntaa ohjeistettiin tuolloin jäämään etätöihin, jos läsnäolo eduskunnan tiloissa ei ollut välttämätöntä.

Tänään linjattiin, ettei etätyömääräystä jatketa enää ensi viikolla.

Valtiopäivätyö jatkui koko ajan normaalisti eli esimerkiksi täysistunnot pidettiin.

Rauhio kertoi tänään iltapäivällä, että vatsatautiepidemia on tasoittumassa. Sairastuneita on tiedossa 90, joista kuusi on kansanedustajia.

Rauhion mukaan tehokasta siivousta suoritetaan eduskunnan tiloissa myös viikonlopun aikana.

– Ylläpidetään vielä tavallistakin enemmän siistiä perustasoa ja käytetään desinfiointiaineita.

Taudinaiheuttajaksi epäillään norovirusta.