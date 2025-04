Dramaattinen yhteenotto varikolla: Lando Norrisilta suorat sanat Max Verstappenille

Lando Norris on jakanut näkemyksensä dramaattisesta yhteenotostaan Max Verstappenin kanssa Japanin F1-kisan varikkokäynnillä.

Suzukan kilpailu ei tarjonnut Verstappenin, Norrisin ja Oscar Piastrin välisen kärkitaiston ohella suurta dramatiikkaa. Aika-ajojen kärkikuusikko piti samoista sijoituksista loppuun saakka kiinni.

Kilpailun kuohuttavin tilanne nähtiin parinkymmenen kierroksen jälkeen, kun johdossa ollut Verstappen ja toisena ollut Norris ajoivat samaan aikaan varikolle.

Renkaanvaihdon jälkeen Norris yritti ohittaa Red Bullin hollantilaistähden varikkosuoran päätteeksi, mutta britti ajautui lähes kohtalokkaasti nurmikolle.

Norris selvisi tilanteesta ilman suurempia ongelmia, mutta valitti tiimiradiossa, että Verstappen pakotti hänet ulos radalta. Videohidastukset tilanteesta kuitenkin osoittivat, että Verstappen oli suoralle tultaessa selvästi edellä.

Kisan jälkeen MM-sarjaa johtava Norris oli tyytynyt kohtaloonsa ja vähätteli tapahtunutta suorasanaisesti.

– Se on kilpaurheilua. Hän oli vielä edellä, me vähän kuin puristuimme yhteen. Max on viimeinen kaveri, jonka odotan antavan minulle tilaa... hyvällä tavalla, kilpamielessä. Joten ei siitä sen enempää, Norris kuittasi Motorsportin mukaan.

Verstappenin mielestä Norris teki rikkeen vaihtaessaan varikkorajoittimen liian aikaisin pois päältä. FIA:n tuomaristo tutki asiaa kisan ollessa käynnissä, mutta käsitteli asian nopeasi ja piti lisätoimia tarpeettomana.

– Max ajoi tänään hyvän kisan, ei virheitä. Vauhti oli tänään liian samanlainen, jotta olisimme voineet tehdä mitään muuta. Pitkä kisa, paljon puskemista, Norris jatkoi.

– Se oli tasainen kisa alusta loppuun ja otti niin koville, mutta tänään ei vain riittänyt. Max oli nopea eikä tehnyt virheitä, joten hän ansaitsi voiton.

Verstappen nousi kauden ensimmäisellä osakilpailuvoitollaan pisteen päähän Norrisista MM-sarjan kärjessä. F1-kausi jatkuu tulevalla viikolla Bahrainissa.