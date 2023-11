Dopingsäännöistä paljastui räikeä porsaanreikä – urheilijat käyttävät surutta hyväksi

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo Maailman antidopingtoimisto Wadan tuoreesta raportista, joka on syntynyt Marokkoa koskevan "operaatio Fennecin" jäljiltä. Tutkinnassa on ilmennyt, että kolme Marokossa syntynyttä ja harjoitellutta urheilijaa, joilla on kaksoiskansalaisuus, on käyttänyt hyväksi dopingjärjestelmää.