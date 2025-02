Diilistä uhoava Trump on "vaarassa menettää kaikki ystävät", sanoo Risto E. J. Penttilä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävi Donald Trumpin luona Washingtonissa kirjaimellisesti paiskaamassa Valkoisen talon uuden isännän kättä. Onko Euroopan tie Ukraina-neuvottelupöytään nyt auki?

Macronin vierailu Trumpin luo oli Euroopalta tärkeä asia, joka vahvistaa Euroopan vaikutusvaltaa, sanoo Kymmenen Uutisissa vieraillut kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä.

– Tämä oli tärkeä askel Euroopalle ja varmasti myös Ukrainalle, koska mukana on myös Britannia, joka tekee yhteistyötä Ranskan kanssa, ja maat ovat yhdessä ryhdistämässä Eurooppaa.

Seuraavaksi Trumpin tykö matkustaa Britannian pääministeri Keir Starmer, jonka on määrä astella Valkoiseen taloon torstaina.

Miten asiat todennäköisesti seuraavaksi etenevät?

Risto E.J Penttilä nostaa esiin kaksi äärimmäistä skenaariota.

Toisessa saadaan parempi ”rauhandiili” kuin on osattu odottaa, ja toisessa Yhdysvallat menettää ”kaikki ystävänsä.”

– Kyllä presidentti Trumpilla alkaa olla tässä näytön paikka. Hän on uhonnut, että diili tulee. Nyt sitä odotellaan.

Puolustusmenot ylös?

Trumpin ärhentely Euroopan suuntaan on saanut myös muuta vipinää liikkeelle. Britannia ilmoitti tänään nostavansa puolustusmenojaan.

Onko tämä ensimmäinen merkki siitä, että Euroopassa on siirrytty sanoista tekoihin?

– Herääminen on tapahtunut. Tämä kylmä suihku Trumpilta on tehnyt tehtävänsä. Britannia ja Ranska ovat lähteneet yhdessä tätä tekemään, ja jos siihen saadaan Saksan uusi hallitus, silloin on aika kova kolmen kopla koossa.

– Kun otetaan mukaan Puola, Suomi ja muut, jotka siinä jo ovat mukana, niin mennään oikeaan suuntaan. Paljon on tehtävää, Penttilä kiteyttää Euroopan puolustuksen tilanteen.

Naton osalta Penttilä uskoo Yhdysvaltain roolin pienenevän. Viisaampia asiassa ollaan viimeistään kesän Naton huippukokouksen aikaan.

– Nato todennäköisesti säilyy, mutta Yhdysvaltain rooli pienenee. Kesäkuun Nato-kokouksessa tiedetään, kuinka käy ja onko positiivisempi näky, vai olemmeko ongelmien keskellä.

2:13 Katso myös: Trumpin tavannut Ranskan presidentti vaati oikeudenmukaista rauhaa Ukrainaan.

