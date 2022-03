David ja Victoria Beckhamin teini-ikäinen poika teki uuden aluevaltauksen – tähtää muusikoksi

Hiljattain 17 vuotta täyttänyt teini paljasti ilmoituksensa yhteydessä myös työskentelevänsä lauluntekijä Poo Bearin kanssa, joka auttoi muun muassa Justin Bieberiä tämän maailmanvalloituksessa. Bear on rustannut muun muassa Bieberin hitit Yummy, Where are you now ja What do you mean?.