David Beckham vietti laatuaikaa lapsensa kanssa – jammaileva jalkapalloilija sai tyttären nauramaan

Ex-jalkapaloilija David Beckham nautti tyttärensä kanssa The Weekendin konsertista Miamissa, kertoo Hello!

Kaksikko seurasi The Weekendin konserttia ja julkaisi useita videoita Beckhamin Instagramissa. Videoissa Victoria ja David Beckhamin tytär Harper on kuvannut isäänsä, joka jammailee ja laulaa musiikin tahtiin. Yhden postauksen yhteyteen Beckham on kirjoittanut hauskan tekstin, jossa kertoo kuinka hän nolostui tilanteesta. Videon lopuksi kaksikko repeää nauruun.