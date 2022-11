David Beckham julkaisi harvinaisen videon Spaissareista – ystävykset juhlivat oman biisinsä tahtiin

David ja Victoria Beckham osallistuivat taannoin Geri Hornerin (os. Halliwell) 50-vuotispäiville. Ex-jalkapalloilija sai tallennettua harvinaisen hetken tanssilattialta, kun neljä Spice Girlsiä tanssivat ja ilakoivat tanssilattialla oman Say You´ll Be There -kappaleensa soidessa.