Cincinnatin eläintarhan pikkuinen virtahepo sai osuvan nimen

Cincinnati Zoo & Botanical Garden on päättänyt nimetä eläintarhaan syntyneen pienen virtahepovauvan Fritziksi.

Fritz on Bibi -virtahevon toinen poikanen ja maailmankuulun, keskosena syntyneen Fiona -virtahevon pikkuveli. Yllä olevalla videolla pääset tutustumaan Fritziin ja näet myös, millainen oli Fionan alkutaival.

Nimi on aiheuttanut kuitenkin hieman naurunpyrskähdyksiä hoitajien parissa.

– Meidän mielestämme se oli hauskaa, että sitä ehdotettiin, koska Fritz on täällä siksi, että Bibin ehkäisy oli epäkunnossa (eng. on the fritz), Rice nauraa.