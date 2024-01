CBS: Lähes sata ihmistä kuollut Yhdysvaltojen talvimyrskyissä

Yhdysvalloissa useita osavaltioita koetelleissa talvimyrskyissä on kuollut yhteensä ainakin 95 ihmistä, kertoo uutiskanava CBS .

Valtaosa säähän liittyvissä kuolemantapauksista on raportoitu Tennesseen osavaltiossa, missä terveysviranomainen on vahvistanut 25 säähän liittyvää kuolemantapausta.

Myös länsirannikon Oregonissa on kuollut ainakin 16 ihmistä. Heihin lukeutui kolme aikuista, jotka kuolivat puun kaatuessa heidän autonsa päälle. CBS:n mukaan autossa ollut vauva selvisi hengissä.

Sähköt poikki yli 45 000 ihmiseltä

Kuolemia on raportoitu myös muun muassa Illinoisin, Pennsylvanian, Mississipin, Washingtonin, Kentuckyn, Wisconsinin, New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioissa.