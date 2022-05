Carolina-luotsi suitsuttaa Antti Raantaa: "Otimme hänet joukkueeseen syystä"

Raanta, 32, ei ole pelannut urallaan kovin paljon pudotuspelejä. Yhteensä playoff-otteluita on viisi, ja edellinen pudotuspeli on parin vuoden takaa. Etukäteen Raannan henkinen kantti oli kysymysmerkki, mutta suomalaisvahti näytt , että korvien välissä ei tutise.

Frederik Andersen on ollut kaudella Carolinan ykkösmaalivahti. Raanta on esiintynyt kuitenkin vahvasti, kun on päässyt pelaamaan. Runkosarjassa suomalainen torjui 28 ottelussa.