Bussi syöksynyt veteen Norjassa – matkustajia kuollut

Linja-auto on syöksynyt vesistöön moottoritieltä. Norjalaismedian mukaan onnettomuudessa on kuollut ihmisiä.

NRK ja Verdens Gang kertovat poliisin saaneen ilmoituksen onnettomuudesta kello yhden jälkeen iltapäivällä. Loukkaantuneista ei ole tietoa. Nordlandin poliisin mukaan onnettomuudessa on kuollut ihmisiä. Osa matkustajista on evakuoitu läheiseen kouluun.

Linja-autossa oli noin 60-70 ihmistä, kun se syöksyi vesistöön lähellä Raftsundetia, Lofooteilla.

Kyseessä on reittilinja-auto.

– Tilanne on epäselvä. Bussissa on 60-70 ihmistä ja bussi on osittain vedessä. Keli on todella huono. Paikalle on lähetetty pelastushelikoptereita, kertoo Jan Eskil Severinsen pelastuslaitokselta NRK:lle.

