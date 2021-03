Bulgaria sai tennisotteluissa huseeranneen Venäjän vakoojaringin kiinni: Venäjän mukaan kyse maan demonisoinnista

Bulgariassa on pidätetty kuusi ihmistä, joiden epäillään vakoilleen Venäjän laskuun. Syyttäjien mukaan näistä kolme oli puolustusministeriön virkamiehiä, joista yksi on entinen sotilasattasea, joka on nykyisin vastuussa Bulgarian parlamentin salaisista tiedoista.