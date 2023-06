Venäläiskiekkoilija pidätetty epäiltynä vakoilusta

Syyttäjä kertoi, että pidätetty jääkiekkoilija on 14:s henkilö, joka on pidätetty yhdestä vakoiluverkostosta. Pelaaja edustaa Puolan pääsarjajoukkuetta. Puolasta on tullut venäläisvakoojien tärkeimpiä kohteita, sillä se on isossa roolissa länsimaiden Ukrainaan välittämässä sota-avussa.