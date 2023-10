Bruce Springsteen and The E Street Band esiintyy Olympiastadionilla heinäkuussa

Muusikko Bruce Springsteen saapuu Suomeen! Bruce Springsteen and The E Street Band esiintyy Helsingin Olympiastadionilla perjantaina 12. heinäkuuta 2024.

Bruce Springsteen and The E Street Band on aiemmin esiintynyt Helsingin Olympiastadionilla vuosina 2003, 2008 ja 2013.