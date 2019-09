Brittipoliitikot ristiriitaisissa tunnelmissa Britannian korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen

– Vau! Nyt pitää vetää hetki henkeä. Britannian pääministerin on todettu maan korkeimmassa oikeusistuimessa toimineen laittomasti, kun hän sulki parlamentin keskellä kansallista kriisiä, Coleman äimisteli.

Britannian ex-oikeusministeri Dominic Grieve, joka on kritisoinut voimakkaasti istuntotauon pidentämistä, ei yllättynyt oikeuden päätöksestä.

– Päätöksen syynä on pääministerimme törkeä piittaamattomuus, Grieve kiteytti.

– Meillä on nyt parlamentti, joka on täysin tietämätön siitä, mitä maassa halutaan. Se pitää demokratiaamme panttivankina. Seuraavaksi puhemies ottaa parlamentin hallintaansa ja alkaa laulaa niiden lauluja, jotka haluavat jäädä EU:hun. Tätä jatkuu lokakuun loppuun saakka, Bridgen sanoi.

Johnsonilta ei toistaiseksi kommenttia

Pääministeri Johnson ei toistaiseksi ole kommentoinut päätöstä. Hän on aikaisemmin sanonut, ettei aio erota, olipa oikeuden päätös mikä tahansa. Johnson on parhaillaan YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa.