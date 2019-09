Brittiparlamentti palaa työhön korkeimman oikeuden kumoaman istuntotauon jälkeen – pääministeri Johnson uhoaa ennenaikaisilla parlamenttivaaleilla

Johnson on siitä huolimatta luvannut ohjata Britannian ulos EU:sta lokakuun lopussa. Hän myös uudisti aiemman esityksensä ennenaikaisista parlamenttivaaleista, jotta pattitilanne parlamentissa laukeaisi.

– Parlamentti on keskustellut brexitistä kolme vuotta. Nyt meidän on aika saada sopimus ja jättää EU lokakuun lopussa, ja sen me teemme, Johnson sanoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan.