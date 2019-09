Brittiparlamentti jää tänään pääministerin määräämälle istuntotauolle – arvostelijat: Tavoite estää parlamenttia sotkemasta asioita

Boris Johnsonin arvostelijoiden mukaan pääministeri yrittää näin estää parlamenttia puuttumasta brexit-prosessiin. Tämänhetkinen takaraja Britannian EU-erolle on 31. lokakuuta.

Parlamentin on määrä vielä tänään äänestää toisen kerran hallituksen esityksestä ennenaikaisista vaaleista. Johnson haluaisi järjestää uudet vaalit ennen lokakuun puoliväliä, mutta esityksen odotetaan kaatuvan myös tällä äänestyskerralla.

Myöhemmin tänään astuu myös todennäköisesti voimaan laki, jonka tarkoituksena on estää sopimukseton EU-ero. Parlamentti hyväksyi lain viime viikolla, ja nyt se etenee kuningattaren vahvistettavaksi. Käytännössä lain voimaantulo on varmaa, sillä kuningattaren vahvistus on pelkkä muodollisuus.