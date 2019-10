Brittilehti näki dokumenttiluonnoksen: EU myöntämässä brexitille lykkäystä tammikuun loppuun asti

Guardianin näkemässä luonnoksessa lykkäystä myönnetään tammikuun loppuun, mutta aikaisempi lähtö olisi mahdollinen, jos erosopimus ratifioidaan sitä ennen. Ero tapahtuisi ratifioinnin jälkeen seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä. Britannian parlamentti ei ole hyväksynyt uutta erosopimusta ja sen käsittely on tällä hetkellä keskeytetty.

Britannian hallitus anoi aiemmin tässä kuussa EU:lta lykkäystä sen erolle parlamentin tätä vaatineen äänestyksen jälkeen. Maan voimassa oleva EU-eropäivä on tällä hetkellä 31. lokakuuta, eli alkavan viikon torstaina.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk on konsultoinut asiassa EU-maiden päämiehiä ja toivoo, ettei ylimääräistä huippukokousta tarvitse kutsua koolle. Jäljelle jäävien 27 jäsenmaan suurlähettiläät käsittelevät lykkäystä huomenna maanantaina aamupäivällä Brysselissä.

Pääministeri Boris Johnson on esittänyt, että Britanniassa järjestettäisiin ennenaikaiset parlamenttivaalit 12. joulukuuta tilanteen selkeyttämiseksi. Parlamentin on tarkoitus keskustella vaalien järjestämisestä myös huomenna maanantaina. Britanniassa on toivottu, että silloin EU:n kanta lisäajan pituuteen olisi tiedossa.