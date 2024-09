Britannian Starmer tapaa Bidenin Valkoisessa talossa – Ukrainan lupa iskeä syvälle Venäjälle mukana keskusteluissa

Heidän on tarkoitus keskustella monista ajankohtaisista kansainvälisistä asioista, kuten Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Odotuksena on, että Biden ja Starmer puhuvat luvan antamisesta Ukrainalle iskeä länsimailta saamillaan aseilla syvälle Venäjän puolelle.

Ukraina on kaivannut jo pidempään lupaa iskeä länsiohjuksilla Venäjän tukikohtiin, joista lähetetään lennokkeja tai joista pommikoneet nousevat laukaisemaan ohjuksia Ukrainan kaupunkeihin. Lännessä on oltu epäröiviä, koska kaukoiskujen sallimisen on pelätty voivan johtaa sodan laajenemiseen.