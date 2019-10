Britannian puolueet painivat brexit-kehässä – mitä tiedetään äänestysaikeista?

Konservatiivit, 287 ääntä

Työväenpuolue, 242 ääntä

Jotkut työväenpuoluelaiset äänestivät aiemmin Mayn sopimuksen puolesta, joten on mahdollista, että he tälläkin kertaa asettuvat pääministerin tueksi. Muitakin mahdollisia erimielisiä on, ja he ovatkin Johnsonin kampanjoinnin tärkeitä kohteita: labourin edustajien kapinointi voisi heilauttaa tuloksen niukin naukin Johnsonin puolelle.