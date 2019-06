Britannian pääministeriksi pyrkivä Boris Johnson tyrmää brexit-maksun – "Pidämme rahan kunnes meillä on enemmän selvyyttä tiestä eteenpäin"

EU-maat vaativat Britannialta erorahaa hyvityksenä erilaisista maksuista, joita maa on unionilta saanut tai on velvollinen maksamaan tulevaisuudessa.

– Ystäviemme ja kumppaniemme on ymmärrettävä, että pidämme rahan kunnes meillä on enemmän selvyyttä tiestä eteenpäin. Hyvän sopimuksen aikaansaamisessa raha on hyvä ratkaisija ja voiteluaine, Johnson sanoi ensimmäisessä haastattelussaan pääministerikisaan lähdön jälkeen.