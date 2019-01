Britannian pääministeri May: Sopimuksetonta EU-eroa mahdoton sulkea pois – pettynyt Corbynin asenteeseen

– Hallituksella ei ole valtuuksia päättää sitä, että sopimukseton ero suljetaan pois. On siis kaksi tapaa välttää sopimukseton ero: äänestää sopimuksen puolesta, etenkin sen sopimuksen, josta on jo sovittu EU:n kanssa tai kumota artikla 50, ja jäädä EU:hun pysyvästi. Mielestäni kansanäänestyksen lopputuloksen pyörtäminen olisi kuitenkin väärin, May selitti.