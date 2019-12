Brexit-lainsäädäntö selvisi mutkitta alahuoneen ensimmäisestä äänestyksestä

Hyväksytty lakiesitys käsittelee muun muassa Britannian rahallisia velvoitteita EU:lle, Euroopasta Britanniaan muuttaneiden oikeuksia ja Pohjois-Irlantia koskevia järjestelyjä. Punaisena lankana kuitenkin on Johnsonin vahva vetoomus saada Britannian EU-ero maaliin tammikuun loppuun mennessä.

Esitys: EU:n ja Britannian suhteet entisellään ensi vuoden loppuun

Tarkoituksena on antaa molemmille osapuolille aikaa solmia uusi kauppasopimus. EU on kuitenkin varoittanut, että tämä vain vuoden ajanjakso on erittäin tiukka aikaraami uuden kauppasuhteen neuvottelulle.